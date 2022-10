Tunisie : Yamen Manaï, Sophie Bessis et Fawzia Zouari au «Beyrouth Livres»

Trois écrivains tunisiens, les romanciers Yamen Manaï et Fawzia Zouari et l’historienne Sophie Bessis font partie de la centaine d’auteurs francophones présents à la première édition du Festival international et francophone du livre «Beyrouth Livres» qui se tient du 19 au 30 octobre 2022 au Liban.

L’Institut français de Tunisie (IFT) a annoncé que «Yamen Manaï, Fawzia Zouari et Cécile Oumhani (auteur franco-britannique-tunisienne) seront présentes dans le cadre de ce nouvel événement littéraire d’envergure liant les mondes méditerranéen, levantin et arabe».

Yamen Manaï, lauréat du Prix Orange du Livre en Afrique 2022 pour son roman Bel abîme, bénéficie du soutien de l’IFT en partenariat avec l’Institut français du Liban. Son livre a été publié aux éditions Elyzad en 2021, grâce au programme d’aide à la publication de l’IFT.

L’auteur tunisien sera présent le 29 octobre à 17 heures au Café des Lettres avec Fawzia Zouari autour du prix des cinq continents. Il sera également présent, le 30 octobre, au bal littéraire de clôture du festival.

D’après Tap.