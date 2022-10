Le départ des laboratoires internationaux ne sera pas sans conséquence sur la Tunisie

Tarek Hammami, président de la Chambre nationale de l’industrie pharmaceutique, a déclaré, ce mardi 25 octobre 2022, sur les ondes de l’émission‘‘Sbeh Ennes’’ sur Mosaïque FM, que le départ de trois laboratoires parmi les géants mondiaux de l’industrie pharmaceutique ne sera pas sans conséquence.

«Certes, la Pharmacie centrale continuera à collaborer avec ces laboratoires et leurs produits peuvent être fabriqués sous licence en Tunisie, mais de nombreux emplois, dont des délégués médicaux, seront supprimés. Des retards sont aussi à prévoir au niveau du processus d’enregistrement des nouveaux médicaments et cela va priver les Tunisiens des nouveaux produits et conduira à une hausse considérable de leurs prix», a-t-il dit.

Dans ce même contexte, Tarek Hammami a indiqué qu’un quatrième laboratoire s’apprête, à son tour, à quitter la Tunisie est ce, à cause de la forte augmentation des dettes de la Pharmacie centrale auprès des sociétés pharmaceutiques étrangères.

I. B.