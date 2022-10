Tunisie : Fin de cavale pour trois terroristes condamnés à la prison ferme (DGGN)

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce mardi 25 octobre 2022, l’arrestation de trois extrémistes religieux en fuite, recherchés et condamnés à la prison ferme dans des affaires de terrorisme.

Dans son communiqué, la DGGN précise que ces arrestations ont été menées dans la nuit du 24 au 25 octobre, et ce dans différentes régions, soit à Mateur, à Zaghouan et à Jendouba.

Les différentes brigades de recherche et d’investigation ont ainsi procéder aux arrestations suivantes : un terroriste faisant l’objet d’un mandat d’amener émis par le tribunal après une condamnation à la prison ferme arrêté à Mateur, un autre faisant l’objet de plusieurs mandats de recherches et d’un mandat d’amener après une condamnation par contumace à 4 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste, interpellé à Zaghouan, et un troisième arrêté à Jendouba et également condamné (par contumace) à 4 ans de prison pour les mêmes faits.

Les trois terroristes ont été placés en détention, en attendant la suite des procédures, ajoute encore la même source.

Y. N.