Forum des transformations écologiques à Tunis : Placer l’écologie en haut des priorités

La Cité des Sciences à Tunis accueille, le samedi 29 octobre, le Forum des transformations écologiques. L’événement réunira différents acteurs du domaine écologique pour proposer des alternatives pour la préservation de l’environnement.

Le Forum des transformations écologiques est organisé par la Fondation Heinrich Böll et le Réseau Tunisie Verte. Différents acteurs, associations et organisations actifs dans le domaine de l’environnement participeront à l’événement qui sera ouvert au grand public afin de sensibiliser un maximum de personnes au sujet de l’écologie.

Le forum a pour ambition de mettre en avant la cause environnementale qui devrait être placée comme une priorité politique. Il sera l’occasion de montrer des actions et des pistes de sorties de la crise sous ses multiples facettes : climatique, énergétique, agro-alimentaire, socio-économique. L’événement proposera également des nouvelles approches pour la préservation de la biodiversité, le droit de l’environnement, et ce, dans l’optique de garantir une justice environnementale et climatique et d’assurer l’équité (inter)générationnelle.

F.B