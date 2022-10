Bientôt l’inauguration du Centre culturel de Djerba (Photos)

L’homme de théâtre Fadhel Jaziri vient d’annoncer la date d’inauguration du Centre des Arts de Djerba. Un projet ambitieux qui sera l’un des espaces d’art les plus importants du pays et dont l’inauguration est prévu pour le 10 novembre prochain.

Imaginé et dirigé par l’artiste tunisien Fadhel Jaziri, le Centre des Arts de Djerba comprend un théâtre de plein air de 3000 places, tourné vers la mer. Ses espaces couverts de 7000 m² accueilleront des spectacles de musique, de danse, de théâtre, des projections de films, des expositions, des événements culinaires… Mais également des rencontres autour sciences exactes, humaines et sociales. Une programmation festive et contemporaine autour de la vie culturelle est ainsi prévue tout au long de l’année.

Fadhel Jaziri durant le chantier

Le centre comprend également une galerie d’exposition baptisée « Terra Bella », ainsi que d’autres espaces comme les loges d’artistes, les locaux administratifs, les locaux techniques et de stockage, une salle de répétition de près de 1000 m22 en double hauteur, une salle d’enregistrement, une salle de danse et une salle de théâtre… ainsi que des lieux de résidence pour les artistes.

Afin d’être également un espace touristique et de divertissement, le centre compte aussi un restaurant répondant aux normes internationales, une boutique et un jardin luxuriant, véritable poumon central du projet dans son ensemble.

L’architecture moderne et épurée du centre a été pensé par le promoteur Fadhel Jaziri et l’architecte Ahmed Mezghani (Cabinet AM Architecture) qui ont souhaité miser aussi sur des méthodes de construction traditionnelles afin de respecter les caractéristiques écologiques de la zone et contribuer à sa valorisation.

