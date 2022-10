Hichem Ajbouni : «Actuellement, l’Isie fait partie de la campagne explicative de Kaïs Saïed»

Le dirigeant d’Attayar, Hichem Ajbouni a explicitement remis en question l’impartialité de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), ce jeudi 27 octobre 2022, estimant qu’actuellement elle agit comme si elle faisait partie de la «campagne explicative» du président de la république, Kaïs Saïed.

«Elle n’a rien à voir avec les élections. Elle ne fait qu’appliquer les ordres de Saïed parce qu’elle a été nommée par lui», a-t-il encore lancé en parlant de l’Isie, dans une déclaration accordée à Shems FM.

Ajbouni a ajouté que c’est le chef de l’Etat qui décide de délais électoraux et que l’Isie ne fait que répondre favorablement à ses décisions.

Sur un autre plan, l’ancien député a estimé que le scrutin uninominal et le système de parrainage favorisent la corruption et les pots-de-vin.

Et de rappeler que le Courant démocrate (Attayar) boycottera les législatives du 17 décembre, une décsion prise depuis plus d’un an, en septembre 2021, selon Ajbouni.

C. B. Y.