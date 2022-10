La Cathédrale de Tunis accueille l’Octobre musical de Carthage

L’Octobre musical de Carthage se tient cette année exclusivement à la Cathédrale de Tunis. Deux concerts gratuits sont prévus pour l’édition 2022.

Lancé en 1995, l’Octobre musical est l’un des plus grands événements dédiés à la musique de chambre en Tunisie ayant l’habitude de se tenir à l’Acropolium de Carthage.

Le festival a eu lieu l’année dernière entre trois églises : la Cathédrale de Tunis, l’église Jeanne d’Arc et celle de la Goulette, mais revient cette année dans une édition limitée à deux soirée exclusivement à la Cathédrale de Tunis où le public est invité gratuitement.

Le festival a démarré hier avec des lectures d’oeuvres de poésie et de littérature tchèques et se poursuit avec les prodiges de l’EOS (l’École orchestrale les Solistes).

« Le fait est que, malgré les aléas et la conjoncture difficile, l’Octobre musical de Carthage fait preuve de résilience en attendant des jours meilleurs. C’est avec la participation de l’ambassade de la République Tchèque, du groupe Les Solistes et l’hospitalité de l’Archevêché de Tunis que cette édition 2022 a lieu. », indique le journaliste culturel et animateur radio Hatem Bourial qui fait partie de l’équipe d’organisation du festival.

F.B