Tunisie : Le prix de l’huile d’olive connaîtra une nette augmentation cette année

Le prix d’un litre d’huile d’olive devrait être compris entre 12 et 15 dinars cette année. C’est ce que s’accordent à dire le membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), Hamadi Boubakri, et le membre du syndicat des oliviers à Sahline, Abdallah Sahraoui.

Intervenu sur Jawhra FM, le premier a estimé que le litre d’huile d’olive atteindra les 15 dinars cette année, expliquant cette hausse par rapport à l’année dernière par la baisse de la quantité produite à l’échelle nationale.

Une quantité qui ne devrait pas dépasser les 150.000 tonnes selon l’Utap et les 200.000 tonnes selon l syndicaliste Abdallah Sahraoui (contre 240.000 l’année dernière).

Ce dernier a, pour sa part, prévu que le prix du litre d’huile d’olive sera compris entre 12 et 14 dinars.

C. B. Y.