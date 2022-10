Ariana : Trois étrangers arrêtés pour falsification de documents pour l’obtention de titres de séjour en Tunisie

La police de l’Ariana a démantelé un réseau spécialisé dans la fabrication et le trafic de faux documents vendus à des Subsahariens, dans le but de les aider à obtenir des titres de séjour en Tunisie.

L’enquête a été ouverte après avoir découvert deux attestations d’inscription dans une université de Tunis «suspectes» dans les dossiers présentés par deux Subsahariens désireux de régulariser leur situation en Tunisie, indique la Direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué publié ce vendredi 28 octobre 2022.

Les vérifications menées avec ladite université ont confirmé que les attestations ont effectivement été falsifiées et que les deux concernés ne sont pas étudiants. Ces derniers ont été interpellés par la police judiciaire de l’Ariana, chargée de mener l’enquête et ont avoué avoir obtenu les faux documents contre une somme d’argent afin de faciliter leur demande de titre de séjour.

Ils ont livré le nom de ce dernier, qui a été arrêté à son tour et a avoué son forfait, d’autant qu’une descente effectuée à son domicile au centre-ville de Tunis a permis de saisir 64 documents frauduleux, dont des certificats d’études dans différentes universités de la capitale. Il a ajouté qu’il vend les documents à des Subsahariens en situation irrégulière, contre la somme de 700 dinars tunisiens.

Les deux «faux étudiants» et le suspect principal ont été placés en détention et le parquet a ordonné la poursuite de l’enquête dans le but de mettre la main sur les autres membres dudit réseau.

