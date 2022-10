Exclusif : Un film français d’époque tourné à Tunis avec Dany Brillant et Michel Boujnah (Photos)

Le réalisateur français Alexandre Arcady, ayant notamment signé « Ce que le jour doit à la nuit » (adapté du roman éponyme de Yasmina Khadra), vient d’achever le tournage de son dernier film à Tunis. Il s’agit d’un film d’époque qui réunit dans son casting entre autres Dany Brillant et Michel Boujnah.

(Photos de Hassen Mokadem)

Le célèbre réalisateur français Alexandre Arcady a planté pendant deux mois à Tunis le décor de son tout nouveau film qui devrait s’appeler « L’enfant de la Kasbah ». Un film d’époque qui revient sur la guerre d’Algérie avec un casting qui réunit l’acteur franco-algérien Moussa Maaskri, ainsi que deux grands artistes français fortement attachés à la Tunisie, à savoir, le chanteur et acteur Dany Brillant et l’acteur et humoriste Michel Boujnah, ayant tous les deux vécu leur enfance à Tunis.

Le président de l’Association tunisienne des Automobiles classiques et historiques Hassen Mokadem contribue fortement à la réussite de ce film en tant que régisseur véhicules afin d’offrir l’image adéquate au décor de cette période bien particulière. Il a également travaillé sur le dernier film de Ridha Béhi « L’île du pardon » qui représentera le cinéma tunisien au Festival international du Caire le mois prochain.

Automobiles classiques et historiques fournis par Hassen Mokadem

« L’enfant de la Kasbah » a été tourné dans différents espaces de la capitale tunisienne, comme le Lycée Carnot, le Théâtre El Hamra, et d’anciens immeubles et ruelles du centre-ville de Tunis.

Alexandre Arcady n’est pas à son premier film en Tunisie, puisqu’il y a dix ans déjà, il avait tourné « Ce que le jour doit à la nuit » adapté du célèbre roman éponyme de l’écrivain algérien Yasmina Khadra.

F.B