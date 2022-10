Tunisie : En images, Tunisair reçoit le 3e Airbus A320neo baptisé «La République»

La compagnie aérienne nationale Tunisair a annoncé ce vendredi 28 octobre 2022, la réception du 3e Airbus A320neo «pour une flotte toujours plus respectueuse de l’environnement ✈️ 🇹🇳».

Baptisé «La République» et immatriculé TS-IMZ, cette nouvelle acquisition vient renforcer le renouvellement de la flotte de la compagnie aérienne nationale dans le but d’améliorer ses services, notamment en ce qui concerne les vols vers les destinations africaines et européennes.

Rappelons que Tunisair avait reçu un premier A320neo en décembre 2021 et un second en février dernier et ce dans le cadre du contrat Sale & lease-back signé en octobre 2021.

Y. N.