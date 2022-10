Tunisie : Décès de l’homme d’affaires Sadok Mzabi

L’homme d’affaires Mohamed Sadok Mzabi est décédé, aujourd’hui, samedi 29 octobre 2022. Il sera accompagné à sa dernière demeure, demain, au cimetière du Jallez à Tunis.

La triste nouvelle a été annoncée par ses proches qui ont précisé que le cortège funèbre quittera son domicile sis au 28 rue Tanit, Gammarth supérieur et que l’enterrement aura lieu, dimanche 30 octobre après la prière d’El Asr au Jallez.

Président directeur général des sociétés du Groupe Mzabi évoluent dans différents secteurs, Sadok Mzabi était également Directeur exécutif d’Afrivisions et propriétaire de plusieurs sociétés avec ses frères, opérant dans différents domaines, notamment l’automobile, l’immobilier et l’hôtellerie.

Ses proches et amis regrettent le départ d’un «homme humble, généreux et brave, parti pour un monde meilleur et qui restera inoubliable ici-bas».

Y. N.