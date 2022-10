Tunisie : la subvention des carburants sera définitivement levée en 2026

Le ministre des Finances, Sihem Nemsia Boughdiri, a annoncé que les subventions aux carburants seront définitivement levées d’ici 2026 pour que les prix à la pompe atteignent leurs niveaux réels sur le marché tunisien et que le déficit de l’Etat soit mieux maîtrisé par la réduction des dépenses de la caisse de compensation.

Cette vérité des prix est l’objectif visé par les réformes lancées par la Tunisie, dont celle relative à l’ajustement automatique des prix des carburants, a-t-elle déclaré, soulignant l’engagement du gouvernement à lancer, à la fin de cette année, une plate-forme permettant d’orienter directement les subventions aux produits de consommation vers ceux auxquels elles sont destinées, à savoir les catégories nécessiteuses.

Cette annonce a été faite lors d’une rencontre de la ministre des Finances, de son collègue de l’Economie et de la Planification Samir Saïed, du gouverneur de la Banque centrale Marouane Abassi et des membres du comité de négociation avec le Fonds monétaire international (FMI) avec des représentants des médias triés sur le volet, mercredi 26 octobre 2022.

Le nouveau programme mis en œuvre par la Tunisie avec le soutien du FMI vise à rétablir la stabilité macroéconomique, à renforcer les filets sociaux et la justice fiscale, et à promouvoir des réformes structurelles visant à créer un environnement propice à une croissance inclusive et à des opportunités d’emploi durable.

L’accord avec le FMI pour un nouveau prêt de 1,9 milliard de dollars sur 4 ans contient 8 points, notamment l’amélioration de la justice fiscale par des mesures intégrant le secteur informel; le renforcement de la gouvernance et de la transparence dans le secteur public; l’élaboration d’une stratégie de lutte contre le changement climatique; l’adoption d’une politique budgétaire susceptible de maintenir la stabilité des prix et de renforcer le filet social par l’augmentation des transferts monétaires; l’extension de la couverture des filets sociaux pour indemniser les familles vulnérables aux répercussions de la hausse des prix et œuvrer à la mise en œuvre d’un plan global de réforme des entreprises publiques en soutenant la gouvernance et la transparence dans ce secteur, notamment par un diagnostic complet des conditions de gouvernance dans le but de l’améliorer; en plus du soutien structurel à la concurrence et la garantie de la transparence et de l’égalité des chances pour les investisseurs par la rationalisation et la simplification des incitations à l’investissement.

I. B.