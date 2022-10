À quoi s’attendre (ou pas) du sommet de la Ligue arabe à Alger ?

Les participants au Sommet de la Ligue arabe à Alger, la semaine prochaine, publieront probablement des déclarations puissantes sur l’Iran, la production de pétrole et d’autres questions clés, mais il est peu probable que leur rhétorique aboutisse à des changements de politique substantiels ou à la résolution de conflits régionaux.

Par Sabina Henneberg & David Schenker *

Les 1er et 2 novembre, les responsables convergeront vers Alger pour le premier sommet de la Ligue arabe depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Les réunions de l’organisation produisent rarement des gros titres, encore moins des résultats conséquents, et il est peu probable que le prochain rassemblement s’écarte de cette tendance. En effet, un titre publié plus tôt ce mois-ci par le quotidien phare du gouvernement égyptien, Al-Ahram, disait : «Peu d’attentes pour le Sommet arabe».

En l’absence de résultats tangibles, l’événement reflétera probablement les précédents en mettant en évidence les divisions politiques entre les gouvernements arabes, surtout si tous les chefs d’État n’y assistent pas. Par exemple, le prince héritier d’Arabie saoudite (et nouveau Premier ministre) Mohamed Ben Salman ne participera pas, apparemment sur les conseils d’un médecin.

Réunion ministérielle de septembre

Le dernier rassemblement de la Ligue arabe a été une conférence ministérielle convoquée en septembre au siège de l’organisation au Caire. Les ministres des Affaires étrangères participants ont couvert beaucoup de terrain au cours de la réunion de trois jours, y compris des résolutions pérennes modifiées sur les questions palestiniennes et les conflits en cours en Libye, en Syrie et au Yémen; des déclarations critiques sur les interventions de l’Iran et de la Turquie dans les États arabes; et des discussions sur les développements aux Comores, le différend frontalier entre Djibouti et l’Érythrée et la Somalie.

La controverse la plus publique a éclaté lorsque le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry et sa délégation ont quitté une session présidée par la représentante de la Libye parce qu’elle avait été envoyée par le gouvernement d’unité nationale (GNU) basé à Tripoli, une faction que Le Caire ne reconnaît pas. Cette question pourrait refaire surface lors du prochain sommet.

Le rôle de l’Algérie

Alger a apparemment utilisé sa désignation comme hôte de cette année pour renforcer sa récente affirmation de sa politique étrangère. Lorsque le précédent sommet s’est tenu en mars 2019, le gouvernement était préoccupé par le mouvement de protestation de masse du Hirak contre le président de longue date Abdelaziz Bouteflika et le système de pouvoir au sens large. Aujourd’hui, les dirigeants se sentent nettement moins vulnérables. Le Hirak a perdu de son élan depuis l’éviction de Bouteflika et les développements ultérieurs, tandis que les ressources en hydrocarbures du pays sont en forte demande, en particulier en pleine guerre en Ukraine – un changement qui est devenu plus visible lorsque les dirigeants français et italiens ont visité le pays cet été.

Alger semble croire que le moment est venu de démontrer son importance sur la scène régionale et mondiale, comme en témoigne sa proposition de rejoindre le groupement Brics aux côtés du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud.

En conséquence, les responsables algériens ont consacré des efforts considérables au cours de l’année écoulée à la préparation de l’accueil de ce Sommet arabe. Plus particulièrement, ils ont convoqué de multiples pourparlers de réconciliation entre les camps rivaux des dirigeants palestiniens afin de présenter un front plus uni contre Israël, atteignant même un accord plus tôt ce mois-ci entre quatorze factions. Bien que cet accord ait été largement rejeté comme une autre promesse vide de sens qui ne sera pas mise en œuvre, Alger considère l’accord comme un moyen de promouvoir l’idée qu’il favorise l’unité arabe.

Des facteurs de division

Malgré la tentative d’unification de l’Algérie, ce sommet est plus susceptible de refléter la fragmentation et le dysfonctionnement de la Ligue arabe, en particulier sur les questions suivantes :

Renouer avec Assad. Alger a été un fervent partisan de la réintégration de la Syrie dans la ligue, qui a suspendu Damas en novembre 2011 en raison de la répression brutale d’un soulèvement populaire par Bachar Assad. Avec l’aide de l’Iran et du Hezbollah libanais, le régime d’Assad a tué plus d’un demi-million de Syriens au cours de la dernière décennie et contraint près de sept millions de réfugiés à l’exil.

Pourtant, bien que le conflit reste non résolu, plusieurs États membres – dont l’Algérie, Bahreïn, l’Égypte, la Jordanie, la Tunisie et les Émirats arabes unis – s’emploient à réhabiliter la Syrie dans le système arabe depuis 2021, certains d’entre eux rouvrant des ambassades à Damas, à rencontrer de hauts dirigeants syriens, à accueillir Assad lui-même pour des visites officielles et/ou envisager des accords énergétiques qui profitent à son régime.

Cependant, il n’y a pas de consensus de la ligue sur cette question, et les États-Unis ont encouragé les partenaires arabes à ne pas renouer diplomatiquement avec Assad. Alger a initialement indiqué qu’il ferait pression pour mettre fin à la suspension de la Syrie lors du sommet, mais le désaccord persistant entre les Arabes l’a conduit à mettre le sujet de côté.

Diplomatie éthiopienne. L’affirmation récente de la politique étrangère de l’Algérie a également inclus des efforts pour renforcer les liens avec l’Éthiopie, membre de l’Union africaine. En juillet, la présidente Sahle-Work Zewde a été invitée à Alger pour une visite d’État de trois jours, suivie du Premier ministre Abiy Ahmed en août; cette dernière visite comprenait un accord pour «intensifier la coopération commerciale et éducative».

Ces rencontres ont ébranlé l’Egypte, embourbée dans un différend avec Addis-Abeba sur le taux de remplissage du Grand Ethiopian Renaissance Dam (Gerd). Les problèmes des eaux du Nil sont de nature existentielle au Caire, de sorte que le flirt de l’Algérie avec les Éthiopiens menace d’éroder davantage ses relations bilatérales avec l’Égypte.

Désaccords libyens. L’Égypte et l’Algérie se sont également affrontées sur la nature de la participation de la Libye à la Ligue arabe. Alger a invité le GNU au sommet dans le cadre d’une tentative de jouer le rôle de médiateur entre les gouvernements libyens concurrents. Le refus susmentionné du Caire de traiter avec le GNU, combiné à sa colère face aux relations naissantes de l’Algérie avec l’Éthiopie, entraînera probablement des interactions gênantes la semaine prochaine – si le président Abdul Fattah Sissi est même présent.

Rupture algéro-marocaine. Cette rivalité de longue date sera probablement pleinement exposée au sommet. Alger et Rabat ont intensivement courtisé d’autres pays africains et arabes au cours de l’année écoulée alors que leurs relations bilatérales se sont détériorées. Leur principale zone de discorde est le Sahara occidental.

En 2020, l’administration Trump a reconnu la souveraineté marocaine sur ce territoire contesté, au grand dam de l’Algérie. Moins d’un an plus tard, Alger rompt ses relations diplomatiques avec Rabat et cesse d’exporter du gaz naturel via le Maroc vers l’Europe. Cet été, le roi Mohammed VI a indiqué que le Maroc était disposé à rétablir des «relations normales», mais il n’est pas sûr qu’il assiste au sommet étant donné l’état généralement médiocre de leurs relations actuelles. Sa participation pourrait présager une reprise des relations diplomatiques.

Des sujets de consensus ?

Alors que le sommet se caractérisera davantage par la divergence que par la convergence, les États membres pourraient être en mesure de parvenir à un consensus complet sur quelques questions :

Critique de la Turquie. Lors de sa conférence ministérielle de septembre, la Ligue arabe a publié un communiqué critiquant Ankara pour son «ingérence dans les affaires intérieures des États arabes», en particulier sa présence militaire en Irak, en Syrie et en Libye. Les résolutions publiées lors de cette réunion ont fait écho à ces points – bien que l’Algérie, Djibouti, la Libye, le Qatar et la Somalie aient tous émis des réserves, Doha affirmant que la ligue était coupable d’un «double standard» en désignant les actions de la Turquie en Libye sans mentionner les interventions de certains États arabes. Malgré les espoirs qu’Ankara finira par se réconcilier avec l’Égypte et divers États du Golfe, les participants au sommet utiliseront sans aucun doute le sommet d’Alger comme une occasion de critiquer à la fois l’interventionnisme militaire de la Turquie et sa signature d’un mémorandum sur l’énergie et l’investissement avec le GNU libyen.

Opposition à l’Iran. Les participants au sommet pourraient également être enclins à s’attaquer l’Iran, ne fut-ce que sur un plan purement rhétorique, un autre pays qui a de longs antécédents d’ingérence dans les affaires intérieures arabes. La résolution iranienne publiée après la réunion ministérielle de septembre de la ligue visait en partie à condamner le large éventail de comportements déstabilisateurs de la République islamique au Moyen-Orient, y compris ses milices terroristes par procuration en Irak, au Liban, en Syrie et au Yémen.

Pourtant, même cette position relativement simple sera probablement controversée lors du sommet. Les relations de l’Algérie hôte avec Téhéran sont peut-être plus amicales que celles de tout autre membre de la ligue, tandis que l’Irak et le Liban sont dominés par des milices soutenues par l’Iran et refusent généralement de critiquer l’agression étrangère du régime de quelque manière que ce soit.

Quant au mouvement de protestation de masse en cours en Iran, de nombreux responsables arabes sont sans aucun doute satisfaits de l’émergence d’une importante opposition nationale au régime. Pourtant, ils peuvent encore être réticents à appuyer publiquement le mouvement en raison de craintes de représailles iraniennes et/ou de la possibilité de manifestations similaires dans leurs propres pays.

Production de pétrole. Les participants au sommet pourraient se rassembler autour de l’Arabie saoudite pour soutenir la récente décision de l’Opep+ de réduire la production de 2 millions de barils par jour. Le 14 octobre, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abul Gheit, a publié une déclaration soutenant la réduction et accusant indirectement Washington de «politiser» une question économique. Deux jours plus tard, l’Algérie, Bahreïn et Oman ont publié des déclarations similaires.

Problèmes palestiniens. Bien que les participants ne soient pas en mesure de parvenir à un consensus sur ces questions, il y a de fortes chances que le sommet aboutisse à de multiples déclarations non contraignantes et non applicables de la Ligue arabe en faveur de la cause palestinienne. Même les États qui ont signé les accords d’Abraham ou d’autres efforts de normalisation avec Israël fourniront vraisemblablement un soutien rhétorique à la cause palestinienne dans le contexte d’un rassemblement de la ligue.

Conclusion

En fin de compte, l’Algérie pourra prétendre qu’elle joue un rôle central dans la promotion de l’unité arabe simplement en accueillant le sommet. Pourtant, le véritable succès de l’événement se mesurera au nombre de chefs d’État qui se présenteront.

Compte tenu des divisions endémiques entre les membres de la ligue et des perspectives abyssales que leurs différences seront surmontées dans un avenir immédiat, le Sommet arabe de cette année aboutira à peu de réalisations. **

* Sabina Henneberg est boursière Soref au Washington Institute & David Schenker est le Taube Senior Fellow de l’Institut et ancien secrétaire adjoint pour les affaires du Proche-Orient au Département d’État.

** Texte traduit de l’anglais américain.

Source.