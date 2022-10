JCC 2022 : Retour en images sur la cérémonie d’ouverture et les stars qui ont brillé sur le tapis rouge

Le coup d’envoi de la 33e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2022) a été donné, dans la soirée de ce samedi 29 octobre 2022, à la Cité de la Culture de Tunis.

Les stars du cinéma tunisiennes, arabes et africaines se sont donné rendez-vous pour la cérémonie d’ouverture des JCC qui se poursuivront jusqu’au samedi 5 novembre à Tunis, qui vivra au rythme des projections de films et de débats avec les réalisatrices, réalisateurs, actrices et acteurs et autres professionnels du 7e art.

Les stars ont ainsi défilé sur le tapis rouge et sous les projecteurs, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, samedi soir. Retour en image sur ces moments incontournables des JCC :

Y. N.

Ph. JCC