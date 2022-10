Habibi come to Hyundai : 10 billets au Qatar offerts pour assister aux matchs des Aigles de Carthage

A l’occasion de la Coupe du monde de football, qui aura lieu dans 20 jours au Qatar, et de son 10e anniversaire, Alpha Hyundai Motor a organisé une cérémonie dans son showroom situé à Ain Zaghouan (Tunis), au cours de laquelle de nombreux cadeaux précieux, en lien avec l’événement sportif incontournable, ont été offerts.

Par : Cherif Ben Younès

Le tirage au sort a permis à 6 participants au jeu sans obligation d’achat « Habibi come to Hyundai » de gagner des billets au Qatar pour assister aux trois rencontres de l’équipe nationale tunisienne, face au Danemark, l’Australie et la France. Mais ce n’est pas tout…

En effet, cinq téléviseurs haut de gamme et 5 récepteurs Bein Sports ont également été gagnés par 10 autres participants tirés au sort.

«10 ans d’exploits et de succès», PDG de Hyundai Tunisie

Hyundai Tunisie a également offert à 4 journalistes présents des billets pour assister aux rencontres de premier tour des Aigles de Carthage au mondial asiatique, lors d’un deuxième tirage au sort.

Enfin, des ballons de football ont été distribués à tous les présents à la cérémonie.

Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor, a indiqué, dans une déclaration accordée aux médias présents, qu’à travers l’organisation de ce jeu, son entreprise a voulu faire profiter un maximum de personnes du tirage au sort, d’où la gratuité de l’inscription, qui a été accessible à tout individu se rendant au showroom.

«Nous avons voulu également marquer cet événement par la présence de nos partenaires médiatiques, sans lesquels l’image de Hyundai n’aurait pas eu l’impact qu’elle a aujourd’hui sur le marché tunisien», a-t-il poursuivi.

D’autres voyages à l’étranger seront offerts

«Aujourd’hui, nous fêtons notre anniversaire, 10 ans d’exploits et de succès grâce à une équipe performante travaillant au sein de Hyundai Tunisie, qui a assuré tous les résultats auxquels nous sommes parvenus, notamment en ce qui concerne le service client, le volume des ventes , la part de marché, l’évolution, le développement de réseau. Toutes ces clés sont à l’origine du succès de la marque», s’est réjoui le responsable au sein d’Alpha Hyundai Motor.

Et d’ajouter que cette année, Hyundai sera certainement numéro 1 du marché automobile, et que cet anniversaire vient par conséquent clôturer «une série de succès», soulignant que dès demain demain, l’entreprise donnera le coup d’envoi d’une nouvelle campagne intitulée « El Echra« .

«Nous offrirons également des voyages à l’étranger et des cartes de fidélité valables à vie pour des remises sur les pièces de rechange aux propriétaires d’Hyundai», a conclu M. Mahjoub.