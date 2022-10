L’Organisation mondiale contre la Torture est exclue des « JCC dans les prisons »

L’Organisation mondiale contre la Torture (OMCT), partenaire historique des JCC dans les prisons, vient de se voir refuser l’accès aux projections de ce programme dans lequel elle participe depuis son lancement en 2015.

Dans un communiqué récemment publié, l’OMCT a fait part de sa déception et de son inquiétude suite à son exclusion du programme des JCC dans les prisons.

Les représentants de l’OMCT devaient, comme chaque année, participer aux projections organisées dans les prisons, mais ont été, hier, surpris de se voir refuser l’accès à ce programme qu’ils ont coorganisé depuis 2015 avec la direction des JCC et le Comité général des Prisons et de la Rééducation.

« L’OMCT vient d’être informé ce matin au point de départ à l’ouverture des « JCC dans les prisons » de ne pas avoir l’autorisation de participer à l’évènement et d’accéder aux différents lieux de projections prévus. Ceci vaut pour les journalistes des médias privés et internationaux qui étaient censés y assister et de sensibiliser le grand public sur le monde carcéral. (…) Le signal envoyé envers la société civile est les médias est inquiétant. », indique le communiqué de l’OMCT.

F.B