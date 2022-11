Grand-Tunis : Arrestation d’un chef de service à la CNSS pour fraude et escroquerie

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce mardi 1er novembre 2022, l’arrestation d’un chef de service de l’un des bureaux locaux de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) dans le Grand-Tunis, et ce, dans le cadre d’une enquête ouverte pour fraude, faux et usage de faux et escroquerie.

La DGGN a précisé dans son communiqué que l’affaire remonte au 16 octobre 2016, suite à une enquête ouverte par l’Unité centrale d’investigations du Département de l’information et de la recherche relevant de la GN de Laouina, après l’ouverture d’une instruction judiciaire par le ministère public.

Ledit chef de service est accusé d’avoir attribué illégalement des cartes de soins et a été placé en garde à vue en attendant la suite de l’enquête, ajoute la même source.

Y. N.