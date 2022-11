Samir Saïed : «Le gouvernement tunisien n’a encore signé aucun document avec le FMI»

Le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saïed, a indiqué, ce mardi 1er novembre 2022, qu’à ce jour, aucun accord n’a été signé entre le gouvernement tunisien et le Fonds monétaire international (FMI).

Il a, par ailleurs, dit que les grandes lignes de réformes présentées par le gouvernement au FMI ont déjà été déjà révélées au peuple tunisien et revus en détail avec le FMI.

Ces réformes concernent principalement, selon lui, les établissements publics de la fonction publique, le système fiscal «devenu inégal et inadéquat», le système de subventions «devenu un vrai calvaire dont chaque gouvernement reporte la révision alors qu’il fait souffrir l’Etat et la finance publique».

Le ministre a ajouté que le gouvernement Bouden s’est rendu compte que «20% des citoyens les plus riches bénéficient du tiers des ressources destinés aux subventions, ce qui signifie que celles-ci n’atteignent pas les personnes au revenu réduit».

Et de conclure qu’Il est donc temps de réformer en toute transparence et de faire bénéficier les plus nécessiteux.

C. B. Y.