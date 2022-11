Bizerte : Des fœtus découverts sur le toit d’un immeuble !

Une enquête a été ouverte, ce mercredi 2 novembre 2022, après la découverte de plusieurs fœtus cachés dans un pot sur le toit d’un immeuble, où se trouve un cabinet médical à Bizerte.

Moez Dabbabi, le président de la Ligue nationale pour la sécurité et la citoyenneté (LNSC), a partagé une vidéo de cette macabre découverte, en précisant qu’après le match entre le Club athlétique bizertin (CAB) et l’Espérance sportive de Tunis (EST), des heurts ont éclaté entre la police et des supporteurs qui se sont réfugiés sur le toit dudit immeuble et ont visé les agents avec des pots.

C’est ce qui a permis la découverte des fœtus, provoquant un choc général.. Selon certaines sources cela pourrait être lié à une affaire d’avortements illégaux, d’autant qu’un cabinet médical se trouve dans ledit immeuble.

Y. N.