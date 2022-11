La guerre russo-ukrainienne dans la bataille électorale américaine

Certains milieux américains et atlantistes semblent craindre une défaite démocrate aux élections parlementaires de mi-mandat du 8 novembre 2022. La perte de plus en plus probable par les Démocrates de la chambre des représentants ou du sénat ou des deux chambres à la fois pourrait ralentir considérablement le flux généreux d’armes offertes jusqu’à présent par l’administration Biden au gouvernement ukrainien.

Par Elyes Kasri *

Les Républicains ne cachent pas leur intention de lancer, en cas de victoire, une commission parlementaire d’enquête sur les liens de Joe Biden et de son fils Hunter avec certains milieux corrompus ukrainiens et possiblement sur le sort des milliards de dollars d’armes sophistiquées envoyées en Ukraine dont certaines auraient disparu dans des circuits parallèles.

Une tendance favorable aux Républicains

Cette crainte tend à se muer en panique à mesure que les sondages confirment la tendance électorale favorable aux candidats républicains. Cette situation pourrait inciter des actions de désespoir de la part des milieux intéressés par la poursuite de ce flux d’aide militaire américaine pour provoquer une nouvelle situation en Ukraine en faveur du président Biden et du parti démocrate.

Une action spectaculaire pourrait être imputée aux Russes pour justifier une escalade de nature à légitimer le jusqu’au-boutisme de l’administration Biden et de son protégé Volodymyr Zelensky.

Les Russes craignent un attentat nucléaire faux-drapeau dont la responsabilité leur serait attribuée pour faire monter la tension de plusieurs crans et justifier une escalade sur le terrain et son corollaire de neutralisation des velléités du parti républicain de mettre un frein à l’aide militaire américaine au gouvernement Zelensky.

L’hiver s’annonce dramatique

Les nombreuses atrocités commises par les milices néo-nazies ukrainiennes et la panique de l’administration Biden et des milieux atlantistes laissent craindre une escalade dangereuse et possiblement une spirale susceptible d’échapper à tout contrôle, en prévision de l’échéance électorale du 8 novembre ou juste après pour en neutraliser les répercussions politiques et judiciaires sur l’administration Biden.

L’hiver s’annonce dramatique et plein de rebondissements à l’échelle planétaire.

En plus de ses incidences économiques et militaires, le conflit Russie-Otan en Ukraine pourrait avoir des retombées radioactives qui pourraient, à l’instar de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986, s’étendre à d’autres régions du monde.

* Ancien ambassadeur.