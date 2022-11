Tunisie : le TMM augmente à 7,23% en octobre 2022

Le taux moyen du marché monétaire (TMM) a augmenté à 7,23% en octobre 2022, contre 7,03% en septembre et août 2022 et 7,02% en juillet 2022, selon des données statistiques publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT) mardi 1er novembre 2022.

Cette augmentation s’explique par la décision prise par le directoire de la BCT, le 5 octobre 2022, de relever le taux directeur de la banque de 25 points de base à 7,25%, pour atténuer les «risques haussiers entourant la trajectoire future de l’inflation».

Le TMM a atteint, en octobre 2022, son plus haut niveau depuis mars 2020 (7,35%), après un pic de 7,90% enregistré un an plus tôt, en mars 2019.