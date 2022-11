JCC 2022 : Hommage à l’actrice syrienne Mouna Wasef

Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2022) rendent cette année hommage à différentes figures du cinéma, dont la grande actrice syrienne Mouna Wasef.

La 33e édition des JCC qui a démarré le 29 octobre et qui se poursuit jusqu’au samedi 5 novembre, rend hommage à des cinéastes et des acteurs dont la filmographie a marqué le cinéma arabe et africain.

La ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi et la directrice du festival Sonia Chamkhi ont mis à l’honneur hier l’actrice syrienne Mouna Wasef, figure du cinéma, du théâtre et de la télévision dans le monde arabe, dont les œuvres ont marqué plus d’une génération.

Mouna Wasef a entamé sa carrière au début des années 70 et a joué dans de nombreux films, pièces de théâtre et séries télévisées.

F.B