La protection civile déplore le décès du lieutenant-colonel Ghammam dans un accident de la route

La Direction générale de la protection civile a déploré, ce jeudi 3 novembre 2022, le décès du lieutenant-colonel Taoufik Ghammam Moussa, relevant de la direction régionale de Mahdia.

Dans une note diffusée sur sa page Facebook, le colonel major Moez Triaa porte-parole de la DGPC a précisé que son collègue est décédé dans un accident de la route, survenu ce matin, tout en présentant ses condoléances à la famille, aux proches et amis de la victime.

De nombreux syndicats sécuritaires et ceux de la protection civile de différentes régions du pays ont également présenté leurs condoléances à la famille du regretté lieutenant-colonel, décrit comme «un homme brave et dévoué, qui a toujours servi son pays avec honneur et amour».

Y. N.