Théâtre tunisien : Taoufik Jebali présente sa dernière création « Ad Libitum »

L’espace El Teatro accueillera du 10 au 19 novembre un cycle de représentations de la pièce de théâtre « Ad Libitum » écrite et mise en scène par Taoufik Jebali.

Après avoir été présenté pour la première fois à l’ouverture de la dernière édition du Festival international de Hammamet, la dernière création du grand homme de théâtre Taoufik Jebali « Ad Libitum » (« Ala hawek » pour le titre arabe) sera présentée à l’espace El Teatro au Mechtel dans un cycle de 7 jours.

« Ad Libitum » est une expression latine qui signifie « A volonté », il s’agit d’un spectacle pluridisciplinaire mêlant théâtre, musique et danse ; une production de l’espace El Teatro, écrite et mise en scène par Taoufik Jebali, et interprétée entre-autres par Naoufel Azara, Issam Ayari, Yasmine Dimassi, Walid Ayadi, Amel Laouini, Syrine Ben Yahya …

Ce spectacle est dédié à feue Zeineb Farhat qui avait contribué à sa création.

