Journée du volontariat français en Tunisie : De nouvelles ambitions pour le volontariat international

L’Institut Français de Tunisie (IFT) accueille aujourd’hui, vendredi 4 novembre, la Journée du volontariat français.

Organisée par France volontaire Tunisie, l’Ambassade de France en Tunisie, l’IFT et Business France, la Journée du volontariat français est célébrée chaque année dans une vingtaine de pays à travers le monde pour promouvoir un type d’engagement original pour les jeunes, ancré dans des valeurs de solidarité, de découverte et d’échanges culturels, et à fort impact.

La journée sera cette année placée sous le thème « De nouvelles ambitions pour le volontariat international », elle sera ouverte au grand public et démarrera avec le lancement de la nouvelle identité visuelle de France Volontaires, suivi par la communication sur les dispositifs de volontariat par Business France et France Volontaires, et sera clôturée par la restitution d’ateliers sur l’impact du volontariat et sa valeur ajoutée avec des témoignages de volontaires.

F.B