Trafic de drogue à l’Ariana : Armes blanches, cocaïne et cannabis saisis; 3 suspects arrêtés

Le ministère de l’Intérieur a annoncé le démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à l’Ariana. Trois dealers ont été arrêtés et la police a saisi d’importantes quantités de cannabis et de cocaïne ainsi que des sommes d’argent et des armes blanches.

Dans un communiqué publié, ce vendredi 4 novembre 2022, le ministère de l’Intérieur a précisé que l’enquête ouverte a permis l’arrestation d’un premier suspect au cours d’une descente effectuée chez lui à l’Ariana, où des plaquettes de cannabis, un objet tranchant ainsi que 1500 dinars tunisiens ont été saisis.

Le suspect a livré le nom de son complice, qui habite à Sidi Fraj à la Soukra, où une deuxième descente a été effectuée, et où les agents ont saisi de la cocaïne, ajoute le ministère, en affirmant que le concerné a lui aussi livré le nom d’un 3e complice habitant à Aïn Zaghouan.

Ce dernier a également été arrêté au cours d’une descente policière ayant également permis la saisie d’autres quantités de drogue, une épée deux bombes à gaz paralysant et 8500 dinars.

Les trois dealers ont été placés en détention sur ordre du parquet de l’Ariana.

Y. N.