Dorsaf Hamdani annonce la date et les nouveautés des Journées musicales de Carthage (JMC)

La 8e édition des Journées musicales de Carthage (JMC) aura lieu du 21 au 28 janvier 2023 sous la direction de Dorsaf Hamdani.

Après plus d’un an d’absence, les JMC seront de retour sous la nouvelle direction de la chanteuse et musicologue Dorsaf Hamdani qui succède à Sami Ben Saïd qui a dirigé la dernière édition du festival qui remonte au mois de décembre 2021.

Le festival sera cette année non compétitif, mais misera sur la découverte de nouveaux genres musicaux et de nouveaux talents tunisiens, africains et arabes à travers les showcase qui seront ouverts aux chanteurs et musiciens qui se produisent en solo, en duo ou en groupe.

Un appel à participation est d’ores et déjà ouvert aux projets artistiques de tous les genres musicaux.

F.B