Tunisie : Le Front de salut veut former «un gouvernement de sauvetage»

Le Front de salut national a appelé à la formation d’un gouvernement de sauvetage pour faire face à la crise économique et sociale en Tunisie.

Dans un communiqué publié ce samedi 5 novembre 2022, le FSN initié par Ahmed Nejib Chebbi et soutenu par de nombreux partis de l’opposition a dénoncé l’absence de politique économique tout en affirmant que le pouvoir en place a montré son incapacité à gérer la situation socio-économique que traverse le pays, tout en demandant au chef de l’Etat de cesser «la politique du double discours».

Le FSN s’est également exprimé sur la crise dans le secteur de l’Education, en incombant cela à l’échec du gouvernement à trouver des solutions et à mettre en œuvre les accords signés avec les différentes parties.

Sur un autre plan le FSN a appelé les autorités à trouver des solutions pour mettre fin aux drames de la migrations irrégulières, tout en présentant ses condoléances aux familles des disparus dans les traversées clandestines, notamment plus récémment les jeunes de Zarzis.

Enfin, le Front dirigé par Chebbi a exprimé son soutien à tous les mouvements sociaux pacifiques et a appelé l’autorité en place à respecter la liberté d’expression et de manifestation et à cesser de l’affronter par la force et les procès.

Y. N.