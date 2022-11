JCC 2022 : Sonia Chamkhi veut passer le flambeau  

Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC) ont été clôturées hier soir, samedi 5 novembre 2022, par la proclamation du palmarès lors d’une cérémonie officielle organisée à la Cité de la Culture de Tunis. Mais à peine le rideau est-il tombé que la directrice de cette 33e session, Sonia Chamkhi, a annoncé sa décision de céder le témoin. (Illustration: Sonia Chamkhi, à droite, avec la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi).

La cinéaste et universitaire a en effet déclaré à Mosaïque qu’elle ne continuerait pas à diriger ce festival et qu’elle est impatiente de revenir à la création, l’écriture et la réalisation.

Tout en faisant part de son bonheur d’avoir vécu cette expérience qu’elle a qualifiée de «réussie grâce aux efforts conjugués des différentes parties qui ont contribué à rehausser le rayonnement de ces journées», Mme Chamkhi a ajouté : «Je ne resterai pas à l’écart du cinéma, ni des JCC, mais l’expérience de l’administration m’a épuisée, et je passerai le flambeau à d’autres. J’espère avoir contribué au bonheur des gens et transmis le message que le cinéma n’est pas seulement un divertissement, mais un message au monde.»

I. B.