Législatives en Tunisie : Le PDL saisit la justice pour faire suspendre le processus électoral

Le parti destourien libre (PDL) présidé par Abir Moussi a saisi la justice pour faire suspendre le processus électoral des législatives du 17 décembre, qualifié de «crime d’État commis par le président Saïed«.

Le PDL a dénoncé une dilapidation de l’argent public, tout en mettant en garde contre ce qu’il a qualifié de passage en force, en précisant avoir saisi le tribunal de première instance de Tunis pour réclamer la suspension du processus électoral.

«L’Instance supérieure indépendante pour les élections, tente de tromper l’opinion publique et s’efforce d’organiser ces élections en dépit des dangers et dépassements enregistrés, notamment l’absence de candidatures dans certaines circonscriptions, d’autant que le processus ne respecte pas les standards internationaux», lit-on encore dans le communiqué.

Le parti présidé par Abir Moussi accuse également l’Isie de «gaspillage de l’argent public pour satisfaire le chef de l’Etat», et appelle de ce fait l’institution judiciaire à assumer ses responsabilités, notamment en assurant «la protection des droits et des libertés et à faire face aux violations des lois, qui constituent la manifestation la plus grave de la corruption».

Y. N.