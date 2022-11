Rencontre à Beit Al-Hikma : «Méditerranée occidentale : des liens millénaires à réinventer»

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit Al-Hikma, accueillera, les 10, 11 et 12 novembre 2022, un colloque international sur le thème de la «Méditerranée occidentale : des liens millénaires à réinventer».

Ce colloque au thème captivant et intarissable, qui promet des débats riches et édifiants, est organisé en partenariat avec les Académies de l’Arc Méditerranéen (Marseille, Nîmes et Le Var).

Les journées sont coordonnées par Mounira Chapoutot-Remadi, professeure émérite à l’université de Tunis et présidente du département des sciences humaines et sociales de l’Académie Beit Al-Hikma, et Geneviève Nihoul, professeure émérite des universités de Tunis et Toulon et membre de l’Académie du Var.

Cinq questions majeures seront au centre des débats : l’environnement, l’héritage culturel et la culture, l’éducation, le multiconfessionalisme et le statut de la femme, de part et d’autre des deux rives de la Mare Nostrum occidentale. Les sessions en présentiel seront animées par d’illustres intervenants et intervenantes tunisiens, marocains, français et italiens. Elles seront, également, retransmises en direct via la page Facebook de l’Académie Beit Al-Hikma.