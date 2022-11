A paraître : ‘‘Horizon Carthage’’ pour une Tunisie meilleure  

Malgré ces temps incertains, le désengagement général et la tension sociale régnante, une trentaine de Tunisiens, jeunes et séniors d’un large spectre professionnel, se sont mobilisés afin d’étudier, analyser, et exprimer leurs pensées réflexives concernant l’état de la Tunisie et les moyens de la mettre sur une orbite de progrès.

Dans ce recueil de contributions‘‘Horizon Carthage’’, dirigé par Kais Mabrouk, préfacé par le professeur Mhamed Hassine Fantar et postfacé par l’expert économique Radhi Meddeb, est publié par les éditions Arabesques.

Dans leurs contributions, les co-auteurs ont tenté de répondre à cette question : Comment la Tunisie pourrait-elle renouer avec la croissance, la stabilité, la productivité, le développement et le rayonnement international ? Ils ont partagé leurs analyses et proposé des pistes d’amélioration de la situation dans le pays pour un avenir meilleur.

La sortie d’‘‘Horizon Carthage’’ est prévue pour le 20 novembre 2022 à Djerba Houmet Souk, à l’occasion de l’événement «Djerba la douce, escapade du livre», où se tiendra une séance de dédicace.

Le recueil regroupent des tribunes libres d’une trentaine de contributeurs, , 50% d’hommes et 50% de femmes de toutes les régions, dont des étudiants, des seniors, et des cadres professionnels qui s’expriment à propos des pistes de redressement de la Tunisie sur les plans culturel, artistique, économique, technologique, environnemental, sécuritaire, social, organisationnel, territorial…

«Nous avons été totalement libre de prendre l’angle qui nous convenait. Certains d’entre nous ont choisi de partager leurs visions d’un angle de vue d’expertise professionnelle, d’autres se sont exprimés sur des sujets qui les passionnent», a déclaré le professeur Zoubeir Lafhaj.

Le projet ‘‘Horizon Carthage’’ est né de plusieurs tentatives de mobiliser les amoureux de la Tunisie pour s’engager différemment. La politique politicienne est tellement nauséabonde qu’elle fait fuir toutes les personnes susceptibles d’être en mesure de partager des idées utiles pour un présent meilleur. Des idées, ils en ont sûrement, mais comment se faire entendre ? Il fallait juste aider ces jeunes et moins jeunes, ces femmes et ces hommes, du nord et du sud, à partager leurs idées sans pour autant «se salir» en se jetant dans l’arène politique.

