Les gènes dominants chez les Tunisien(ne)s sont à 44% européens

Selon une étude sur les gènes des Tunisiens, 45% des femmes tunisiennes portent des gènes européens venant de l’Espagne et du Portugal, 25% de l’Afrique subsaharienne, 21% du Moyen-Orient et 5 à 6% ont des gènes berbères.

C’est ce qui ressort d’une étude qui a duré une vingtaine d’années sur les gènes des Tunisiens publiée dans un livre intitulé ‘‘Les Tunisiens qui sont ils? D’où viennent-ils ? Les révélations de la génétique’’, coécrit par 8 docteurs en génétique sous la supervision de la professeure Amel Ben Ammar Ben Gaied, présidente de la Société tunisienne d’immunologie (STI).

L’étude a également montré que 72% des hommes en Tunisie ont divers gènes d’origine berbère, 18% d’entre eux sont porteurs de gènes du Moyen-Orient, et un petit pourcentage ont des gènes d’Afrique sub-saharienne.

La professeure Ben Ammar explique, dans une déclaration à Mosaïque, la différence génétique entre les femmes et les hommes en Tunisie, par ce qui est arrivé sur le territoire avant et après notre ère, les hommes ayant l’habitude d’amener des femmes des territoires voisins comme la péninsule ibérique, c’est-à-dire d’Espagne et le Portugal, tout en se battant pour empêcher les hommes d’autres territoires de fouler leur sol.

Amel Ben Ammar, directrice du département des sciences de l’Académie tunisiennes Beit Al-Hikma et membre du Conseil scientifique de l’Institut Pasteur de Tunis, a ajouté que la méthodologie adoptée pour la réalisation de l’étude était basée sur l’analyse génétique de près de 1 000 personnes de 26 villes et villages tunisiens dont les ancêtres vivaient sur le même lieu qu’elles occupent aujourd’hui et qui n’ont aucune parenté entre elles.

La professeure Ben Ammar ajoute que l’analyse génétique effectuée sur des échantillons prélevés sur les habitants de ces villes et villages tunisiens a montré que les gènes dominants chez les Tunisiens en général (hommes et femmes) sont européens à hauteur de 44%, moyen-orientaux (25 %), nord-africains (18%) et subsahariens (13%).

L’enquête a, par ailleurs, souligné que la diversité du patrimoine génétique de la population de la Tunisie en particulier, et de celle de l’Afrique du Nord en général, est différent du patrimoine génétique d’autres régions et pays, car les Tunisiens porteurs de gènes berbères se répartissent à leur tour en plusieurs types, ce qui prouve que les Berbères ne sont pas une race mais plutôt une culture dominante dans le pays. Idem pour les porteurs des gènes du Moyen-Orient, qui remontent aux pays situé dans la vaste région allant du Caucase au Yémen.

I. B.

»Les Tunisiens qui sont ils? D’où viennent-ils ? Les révélations de la génétique », ouvrage collectif dirigé par Amel Ben Ammar Ven Gaied, éditions Cérès & Beit Al-Hikma, Tunis, 1er janvier 2022.