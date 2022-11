COP 27 : La Tunisie évoque la sécurité alimentaire dans son action climatique locale

Dans le cadre de sa participation à la Conférence de Charm el-Cheikh de 2022 sur les changements climatiques (COP 27), la Tunisie a organisé un événement parallèle sur les “Enjeux de la sécurité alimentaire dans l’action climatique locale en Tunisie “ .

L’événement a eu lieu ce mati, mercredi 9 novembre, à travers le ministère de l’environnement et son projet de “IPDLI”, ill a été co-organisé avec l’OIT et l’OIF, et a été inauguré par Kamel Ben Naceur (président de la Society of Petroleum Engineers et ancien Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines) , Mohamed Zmerli (Point Focal National de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques), Nada Aridhi (conseillère technique à l’OIT) et a été modéré par Adel Ben Youssef (négociateur et Expert en Changement Climatique).

L’événement avait pour objet principal d’attirer l’attention sur les impacts réels du changement climatique au niveau international, national et local , et de partager les expériences et les leçons apprises sur l’importance des actions climatiques locales et leur rôle dans la lutte contre la rareté des ressources et la garantie de la sécurité alimentaire.