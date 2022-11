Djerba : Les pompiers au secours d’une chatte coincée dans un palmier depuis deux jours (Vidéo)

Une chatte a passé deux jours perchée sur un palmier à Djerba sans pouvoir en redescendre, malgré l’aide des habitants, qui ont appelé la protection civile au secours.

La Direction générale de la protection civile a annoncé, via son porte-parole, le colonel major Moez Triaa que les agents de Houmet Souk sont intervenus et sont parvenus à sauver la chatte, qui aussitôt libérée et soulagée, après deux jours de galère, s’est mise à gambader…

Encore un geste des agents de la protection civile, à saluer d’autant qu’ils continuent à prouver leur engagement pour la cause animale.

Y. N.