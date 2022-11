Florilège de la poésie tunisienne en marge du Sommet de la Francophonie à Djerba

Une tournée de spectacles autour de la poésie et de la musique est prévue du 9 au 17 novembre dans différentes villes tunisiennes, et ce, en marge du Sommet de la Francophonie à Djerba.

La poésie tunisienne francophone sera célébrée lord d’un événement itinérant qui démarre aujourd’hui, mercredi 9 novembre à Bizerte et qui passera par Sfax, Kairouan, Sousse, Gafsa et Gabès, pour se clôturer enfin à Djerba le 17 novembre au Village de la Francophonie.

Une trentaine de poétesses et de poètes tunisiens participent à cette promenade poétique en mots et en musique, avec la participation des deux artistes Imen Moussa et Yacer Jeradi.

L’événement se tient en marge du 18e Sommet de la Francophonie qui aura lieu les 19 et 20 novembre à l’île de Djerba au sud de la Tunisie.

