Tunisie : le Watad réitère son appel au boycott des législatives

Dans un communiqué publié aujourd’hui, mardi 8 novembre 2022, le Parti des patriotes démocrates uni (Watad) a réitéré sa position appelant au boycottage des élections législatives du 17 décembre prochain, «en termes de candidature et de vote».

Le Watad estime que les manquements qui ont entaché le processus électoral, notamment l’allongement des délais de dépôt des candidatures après leur expiration, et la poursuite de l’ouverture des listes électorales et leur distribution dans les bureaux de vote, «confirment que ces élections ne respectent pas les normes minimales d’intégrité et de transparence», selon le texte de la déclaration.

Sur un autre plan, le Watad considère que l’arrêt rendu par le tribunal de première instance de Ben Arous dans l’affaire du supporter du Club Africain Omar Laabidi témoigne de la soumission de la justice aux pressions politiques et sécuritaires, «qui l’empêche de rendre des décisions justes dans de telles affaires, comme c’est le cas des deux martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi», par allusion aux dirigeants de gauche assassinés par des extrémistes religieux, le 6 février et le 25 juillet 2013, et dont les verdicts tardent encore, neuf ans après, à être rendus.

I. B.