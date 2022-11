Tunisie : Retour de la Semaine de la cuisine italienne

La Semaine de la cuisine italienne se tiendra du 14 au 20 novembre à Tunis. Un événement célébré un peu partout dans le monde qui met à l’honneur les saveurs culinaires italiennes.

Comme chaque année, la Semaine de la Cuisine italienne a lieu dans différents pays à travers le monde pour célébrer la diversité de la gastronomie italienne qui reste l’une des plus populaires et des plus appréciées dans le monde.

L’événement est organisé à Tunis par l’Institut culturel italien, il arrive cette année à sa 7e édition et prévoit différents événements, dont des dégustations, une conférence de Gabriele Proglio à l’Institut supérieur des Langues de Tunis (ISLT) sur l’identité méditerranéenne de la cuisine italienne, mais également une exposition intitulée « Food Heroes » du 16 au 25 novembre à l’Institut culturel italien.

F.B