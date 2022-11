Tunisie : Sghaier Zakraoui appelle les Tunisiens à boycotter les législatives

Le professeur et chef du département du droit public à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, Sghaier Zakraoui, a tiré à boulets rouges sur le président de la république, Kaïs Saïed, qui fait preuve d’autocratie absolue, selon lui, notamment après avoir conçu lui-même une nouvelle constitution et une nouvelle loi électorale. Par ailleurs, il a appelé à boycotter les législatives du 17 décembre.

Intervenu, ce mercredi 9 novembre 2022, sur Shems FM, M. Zakraoui a estimé que Saïed n’est pas capable de gouverner et que toutes ses décisions sont erronées, affirmant que le processus du 25 juillet sera un échec «parce que gérer ainsi les affaires publiques aura un coût».

«Il s’est avéré que Saïd vient, comme il l’a dit lui-même, d’une autre planète et qu’il se considère comme un prophète envoyé à l’humanité, pas seulement à la Tunisie, et ce, étant donné notamment la dimension religieuse de son discours, surtout lorsqu’il dit que le pouvoir est une épreuve (“ibtilé”) pour lui», a développé le professeur de droit.

Et d’estimer que les prochaines législatives seront les plus faibles en termes de chiffres parce qu’elles seront dépourvues de concurrence.

C. B. Y.