Le Front de salut national appelle les citoyens à un rassemblement, vendredi, à Tunis

Le Front de salut national (FSN), initié et présidé par Ahmed Nejib Chebbi regroupant des partis opposés au président de la république Kaïs Saïed, appelle les citoyens à participer à un rassemblement, demain, vendredi 11 novembre 2022, à Tunis.

Le rassemblement prévu à partir de 14h devant le Théâtre municipal de Tunis vise «à dénoncer le pouvoir en place et à appeler à un retour à la démocratie en Tunisie», indique les organisateurs, en ajoutant : «Pour un unique Printemps arabe; pour un seul rêve arabe»

Rappelons que le FSN, soutenu par plusieurs partis de l’opposition à l’instar de Qalb Tounes, Ennahdha, ou encore le collectif «Citoyens contre le coup d’État» (Jawher Ben Mbarek), organisent depuis plusieurs semaines des réunions et des manifestations à travers le pays afin d’exprimer leur rejet du régime actuel, qualifié de coup d’État et appelant ainsi à sa «chute par la volonté et l’union du peuple».

Le FSN, rappelons-le, ne participera pas aux législatives anticipées du 17 décembre prochain, boycottées par la majorité des partis de l’opposition, en signe d’opposition à tout le processus engendré par le président depuis le 25 juillet 2021, et estimant que depuis, le pouvoir en place «a enchaîné les échecs et a porté atteinte à la démocratie, aux droits et aux libertés».

Y. N.