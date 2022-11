Théâtre tunisien : Ghazi Zaghbani revisite « Dans la solitude des champs de coton » de Koltès

Un nouveau cycle de représentation de la pièce de théâtre « Deal » de Ghazi Zaghbani et Sébastien Amblard est prévue pour les 11, 12 et 13 novembre à l’espace L’Artisto.

« Dans la solitude des champs de coton » de Bernard-Marie Koltès a été réadapté il y a quelques années par les deux comédiens et metteurs en scène Ghazi Zaghbani (Tunisie) et Sébastien Amblard (France), un texte de théâtre littéraire écrit en 1985 mis au goût du jour dans une relecture qui fait écho aux deux cultures française et tunisienne.

La pièce sera de nouveau sur les planches à la fin de cette semaine, l’occasion de vivre une expérience théâtrale particulière où se côtoient le français et le tunisien. Les événements se déroulent dans une rue déserte, où deux solitaires – un vendeur et un acheteur- se croisent par hasard et s’apprêtent à conclure un deal.