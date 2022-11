Tunisie : La Semaine du son de l’Unesco en marge du Sommet de la Francophonie à Djerba

La première édition de la Semaine du son a démarré hier, jeudi 10 novembre, et se poursuivra jusqu’au 15 novembre. L’événement qui se tient en marge du 18e Sommet de la Francophonie de Djerba, s’articulera essentiellement autour du livre audio.

La Semaine du son en Tunisie est organisée par les Alliances Françaises de Bizerte et de Djerba, en partenariat avec l’association la Plume de Paon, et avec le soutien de l’Institut Français de Tunisie (IFT). De Bizerte à Djerba, en passant par Tunis, l’événement sera ouvert au grand public et proposera des moments de réflexions en présence d’experts français et tunisiens.

Le programme a démarré hier avec la table ronde « L’audio, au cœur des nouveaux médias et des industries culturelles et créatives » à l’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma à Gammarth. Il se poursuit aujourd’hui et demain (11 et 12 novembre) avec des rencontres professionnelles du livre audio (ateliers et tables rondes) à l’Hôtel Nour Congress and Resort à Bizerte, et sera clôturé le 15 novembre avec la Table de restitution : “La révolution du son : ambassadeur de la francophonie et créateur de connexions”, à la Salle de conférence du Village de la Francophonie à Djerba.

F.B