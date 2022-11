Tunisie-Médias : Adnane Belhajamor commente le départ de Riadh Jrad d’Attessia

Pour l’activiste politique Adnane Belhajamor, ancien chroniqueur politique à Attessia, le départ d’un autre chroniqueur politique, Riadh Jrad, de cette même chaîne en dit beaucoup sur les méthodes des médias audiovisuels tunisiens et de leurs pratiques douteuses en matière politique. C’est ce qu’il exprime, quoique à demi-mot et par de pertinentes allusions, dans le post suivant qu’il a publié sur sa page Facebook.

Je ne veux pas tergiverser sur le départ de qui vous savez du plateau de ‘‘Rendez-vous 9’’ sur Attessia. C’est quelque chose de très normal, ces gens qui vont et viennent sur les télés tunisiennes, des boîtes mal organisées, mal gérées et mal dirigées; et la Neuf est un cas d’école de gabegie, de non-professionnalisme et de médiocrité. Un jour, j’en parlerai à travers une vidéo et je vous en raconterai… des choses sur cette maison.

Ce qui est plus important à noter, c’est la défection, encore une, d’un garçon qui était considéré comme le porte-voix de Kaïs Saïed et de sa propagande dans les médias de masse.

Certains de vous seront certainement tentés de me répondre que ce n’est qu’un gamin, sans foi ni loi, pas cultivé, pas très éduqué, qui était il y a à peine trois ans un soutien de Nabil Karoui aux élections de 2019 et qui a tourné casaque après la venue de Kaïs Saïed à Carthage.

C’est assez vrai bien sûr, mais il ne faut pas perdre de vue que ce garçon était un champion aux yeux du virage «ikhchidien» (adjectif tiré de «Ikhchidi», un surnom donné par les internautes à Saïed, Ndlr) et il représentait chez beaucoup de jeunes carrément une succes story à la sauce populiste, une sorte de modèle à suivre pour «être quelqu’un» dans la sphère «kaïsounienne» (d’après «Kaisoun», autre surnom de Saïed, Ndlr).

Je crois que le seul intérêt de ce départ doit être à connotation politique. Nous devons applaudir chaque fois qu’une médiocrité dégage et lui (Riadh Jrad, Ndlr) était une médiocrité avérée et surtout très nocive.