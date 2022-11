Nouveau soutien financier européen à la Tunisie de 100 millions d’euros  

L’Union européenne (UE) fournira 100 millions d’euros (soit environ 330 millions de dinars tunisiens) d’appui budgétaire à la Tunisie. Bien qu’elle soit importante, cette somme ne bouchera qu’un petit trou dans les finances publiques de notre pays, fortement déficitaires, mais elle est bonne à prendre en ces temps de grande disette.

Selon le ministère de l’Économie et de la Planification, cette subvention est destinée à soutenir les procédures visant à atténuer les impacts de la pandémie de Covid-19 et à soutenir l’activité économique. La convention de financement sera signée demain, lundi 14 novembre 2022, au siège du ministère à Tunis.

Il reste à espérer que cet argent soit utilisé de manière utile et non pour payer les salaires d’une administration prolifique, encombrante et inefficace.

I. B.