« Street of minarets » : Nouvel album du jazzman tunisien Dhafer Youssef

Le grand jazzman tunisien Dhafer Youssef vient de sortir son dernier album « Street of minarets » qu’il présentera lors d’une grande tournée européenne.

Compositeur, chanteur et oudiste de renommée mondiale, Dhafer Youssef est l’une des grandes figures du jazz oriental, ayant réussi à moderniser le oud et à le marier aux sonorités occidentales.

Après « Abu Nawas rhapsody », « Birds requiem », « Diwan of beauty and odd » ou encore « Sounds of mirror », Dhafer Youssef dévoile son dernier opus baptisé « Street of minarets » qui s’inscrit dans ce même mouvement de musique contemporaine entre orient et occident.

Un premier single intitulé « Ondes of Chakras » a été mis sur les plateformes de streaming musical. L’album est d’ores et déjà en pré-vente et sera présenté lors d’une grande tournée européenne.

F.B