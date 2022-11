Un différend sur Facebook se transforme en règlement de comptes dans un collège à l’Ariana : Des blessés et des arrestations…

La police a arrêté deux adolescents de 16 et de 17 ans qui se sont introduits au collège Ennkhilet (Ariana), où ils ont violenté et volé une élève, qui les a visés par des moqueries sur Facebook. L’oncle de cette dernière et un de ses amis, ont également été arrêtés après avoir agressé l’un des deux mineurs pour… «venger la victime»…

Dans un communiqué publié ce mardi 15 novembre 2022, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a précisé qu’une femme a porté plainte, hier, après l’agression de sa fille au sein du collège par deux mineurs, affirmant qu’elle a perdu connaissance ce qui a nécessité l’intervention de la protection civile. Les suspects ont été arrêtés et ont avoué leur forfait, en affirmant qu’ils avaient décidé de voler le téléphone de la concernée, après qu’elle ait posté des publications sur Facebook, qui leur ont porté atteinte.

L’élève a d’abord nié les faits en affirmant que son compte a été piraté, puis les vérifications effectuées ont confirmé les accusations des agresseurs, indique encore la DGSN, en ajoutant que les procédures concernant ces derniers ont été lancées et que le portable a été remis à la victime.

Cependant, à leur sortie du poste de police, les deux mineurs ont été interceptés par l’oncle de l’élève qui était en possession d’un couteau. Il a agressé et blessé l’un des deux jeunes et a également violenté la sœur de ce dernier, avant de fuir.

C’est ainsi que le père de l’adolescent blessé a porté plainte, à son tour, contre l’agresseur de son fils, et que la police a ouvert une autre enquête pour agression d’un mineur, ce qui a permis l’arrestation de l’oncle de l’élève et d’un autre individu qui l’accompagnait au moment des faits. Les deux suspects sont passés aux aveux.

Les investigations menées par la police ont également révélé que l’oncle de l’élève qui a été agressée au sein du collège, s’était rendu plus tôt au dit établissement scolaire, où il s’était introduit avec une arme blanche afin de venger sa nièce, ce qui a été confirmé par le directeur du collège.

Au final, le parquet a autorisé l’arrestation des deux mineurs ayant agressé l’élève, ainsi que l’oncle de cette dernière et de son complice pour agression et port d’armes blanches, indique encore la DGSN, en affirmant que l’enquête se poursuit.

Y. N.