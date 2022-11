Fadhel Abdelkefi empêché de prendre l’avion : Les précisions du ministère de l’Intérieur

Le ministère de l’Intérieur a fait savoir, ce mercredi 16 novembre 2022, à travers son chef du bureau d’information et de communication, Faker Bouzghaya, que le Tribunal de première instance de Tunis avait émis une interdiction de voyage à l’encontre du président du parti Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi, et que c’est pour cette raison qu’il a été empêché de prendre l’avion, aujourd’hui, à l’aéroport Tunis-Carthage.

Faker Bouzghaya a indiqué, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, que l’ancien ministre a été informé de cette interdiction de voyage à l’aéroport et également invité à se rendre au tribunal en question pour se renseigner, d’autant plus qu’il s’agit d’une décision judiciaire et non administrative.

C. B. Y.