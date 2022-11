Le chanteur français Nikola enflamme la scène du Village de la Francophonie à Djerba

Le jeune chanteur français Nikola était hier soir, mardi 15 novembre, en concert sur la scène du Village de la Francophonie, dans le cadre du 18e Sommet de la Francophonie de Djerba.

Révélé au grand public grâce à son passage à l’émission « The Artist » diffusée sur France 2, Nikola est l’une des étoiles montantes de la chanson française. A 20 ans seulement, il s’impose sur la nouvelle scène musicale en France grâce à une voix et un charisme uniques, ainsi qu’à son univers artistique où se mêlent le rap et la variété française.

Le village de la Francophonie qui a ouvert ses portes dimanche dernier, continue de proposer chaque soir un nouveau concert d’artistes de différents pays et de différents univers musicaux. Hier soir, le public de Djerba avait rendez-vous avec Nikola, ce jeune interprète qui a fortement séduit la foule présente hier, son timbre de voix, ses textes et son univers musical ne sont pas passés inaperçus.

F.B