Tunisie – Vol d’un véhicule de transport d’argent : Arrestation des suspects

Les cellules de la sous-direction des affaires pénales ont arrêté l’individu soupçonné d’avoir volé de l’argent d’un véhicule de transport de fonds entre les banques. Et ce, après avoir mené des enquêtes et des recherches sur le terrain et effectué les descentes nécessaires en coordination avec le ministère public.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur rendu public, ce mercredi 16 novembre 202, l’arrestation a eu lieu à Zahrouni (gouvernorat de Tunis).

Le communiqué précise qu’une partie importante de l’argent volé a été récupérée, et que lors de son arrestation, le suspect était accompagné d’une autre personne. Ils avaient la voiture ayant servi au vol, selon le MI, laquelle a été saisie.

Et d’ajouter que la semaine dernière, le chauffeur de la voiture contenant l’argent (plus de 100.000 euros) ainsi que son accompagnateur ont été arrêtés.

Les 4 hommes, considérés comme des suspects ont été maintenus en garde à vue en attendant la suite de l’enquête et leur comparution devant la justice.

C. B. Y.